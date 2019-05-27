Золотой Алдан – как гордо это звучит! Каждый город на нашей земле имеет свою историю, богатые традиции. Алдан всегда интересен и разнообразен. Зимой он немного сонный, летом – утопающий в зелени и удивительно трогательный. Его улицы украшают знаменитые алданские тополя!

6 мая в школе № 2 с учащимися 3–4-х классов прошло мероприятие под названием «Алдан – ты город мой родной!». Библиотекарь Светлана Владимировна Курыло приготовила для ребят увлекательное путешествие. На «машине времени» они отправились в прошлое нашего города. Сначала дети побывали в далеких 1930-х годах, из которых узнали много нового и интересного об истории своего города: как начинался Алдан, как было заложено начало золотодобывающей промышленности Якутии. Дети увидели незаасфальтированные улицы, узнали, что первые бревенчатые домики строились с маленькими окошками, чтобы сохранить в них тепло в трескучие морозы, а вместо транспорта люди передвигались на лошадях.

Потом ребята переместились в советские 80-е годы и увидели, как в Алдане строились первые деревянные двухэтажные дома. С большим удовольствием дети побывали на экскурсии по улице Октябрьской и увидели всеми любимый в те времена гастроном, где продавался вкусный сок. Дальше располагалось здание горного техникума, который был открыт еще в 1930 году. Следующая постройка – начальная школа, где дети обучались с 1-го по 3-й классы. Очень удивило их здание библиотеки имени Некрасова тем, что отопление в нем было печным и дровами «занимались» все сотрудники: от истопника до директора. А еще ребята узнали, что в здании ТЮЗа раньше был прекрасный кинотеатр «Дружба».

Далее путешествие продолжилось уже в 2000-х годах. Дети с радостью узнавали улицы нашего города, парки, памятники, особенно вызвала восторг новая лыжная база «Снежинка», территорию которой украшают клумбы цветов и фонтан, а прямо в лесу находится спортивная площадка и мост с белоснежными фонарями.

В заключение хотелось бы сказать: Алдан – это наш дом, в котором мы родились и выросли, в котором живут наши близкие и друзья. Любите и берегите наш город!

С. Курыло,

библиотекарь детской библиотеки

МБУ МО «Город Алдан» «АБИЦ».

Фото предоставлено автором.