Алданский ТЮЗ: перезагрузка

В субботу Алданский театр юного зрителя отметит юбилей. Как и многие годы подряд, сезон стартует 19 октября – в день рождения театра. Именинник, как и полагается, ждет гостей и готовит сюрпризы. За минувшие сорок лет в жизни театра произошло так много разных событий! А сколько алданцев, ныне живущих в городе или разлетевшихся по всему миру, в его стенах получили первые уроки прекрасного, сидя в зрительном зале или будучи участником одной из многочисленных работающих здесь студий!

40-летие ТЮЗ встречает в новом, по сути, довольно уникальном по своему формату статусе, но остается одним из самых любимых мест для маленьких алданцев и их родителей, притягивающим добротой, атмосферой творчества и дружбы. В предъюбилейные дни «АР» встретился с директором Алданского ТЮЗа Викторией Гофман, чтобы узнать о театре чуточку больше.

– Празднование юбилея, или, как мы назвали его, «Перезагрузка», пройдет в два этапа. Для наших самых маленьких студийцев капустник проведем днем, а для всех, кто постарше, – вечером, тогда же состоится торжественная часть. Все дело в том, что юных артистов очень много, разместить в зале всех одновременно мы не сможем. Конечно, будут и наши традиционные пирожки с капустой, – рассказала Виктория Витальевна. – Нам бы хотелось, как и десять лет назад, когда в честь 30-летия ТЮЗа мы прошли парадом по улицам Алдана, повторить такой выход «в люди». Но, увы, наша неласковая погода и ряд других обстоятельств не позволили нам этого сделать. И все же эту идею мы не оставляем, в более теплое время года нам будет чем удивить зрителей.

– Но капустником юбилейные сюрпризы не исчерпываются…

– На юбилей едет первый режиссер театра Наталья Архипова, нашей гостьей будет также Мария Жукова, ныне Милютина, известная зрителям прежде всего как исполнительница роли Кэт в фильме «Брат». Мария – успешная актриса, режиссер, продюсер. А начинался ее путь к актерской карьере в Алданском театре юного зрителя. Еще одним именитым гостем юбилейных мероприятий станет актер Игорь Григорьев, также бывший тюзовец. Вместе наши земляки, сейчас живущие в Санкт-Петербурге и Москве, готовят новый спектакль – фантазию по поморским сказкам, премьера которого состоится 22-23 октября. Мария сыграет в нем главную роль, Игорь Витальевич выступает как оформитель, создатель декораций к постановке. Спектакль затем останется в репертуаре театра юного зрителя, в нем будут задействованы алданские актеры. Сейчас идет параллельный репетиционный процесс.

В этом сезоне будут восстановлены спектакли студий, показанные в прошлом году, наши студийцы также готовят премьеры. Для двух студий – «Школы ведущих» и «ТеМы», народного театра «Образ» этот сезон также стал юбилейным, им исполняется по 10 лет.

Планируем премьерный спектакль и к главной дате следующего года – 75-летию Победы.

Состоится и фестиваль «Золотая сказка», а вот следующие будем проводить уже раз в два года. Надеемся таким образом поднять уровень фестиваля.

И конечно, ТЮЗ проведет традиционные новогодние утренники, будем участвовать во всех массовых мероприятиях и праздниках, где задействованы наши актеры.

– Ежегодно в день рождения театра вы проводите посвящение ребят в ряды тюзовцев. Часто ли впоследствии дети уходят, не рассчитав, например, своих сил или поняв, что актерство – это не то, что им нужно?

– В студиях у нас в общей сложности занимаются около 200 ребят. Отсев в течение года совсем небольшой, в основном это происходит потому, что ребята оканчивают школу и уезжают учиться за пределы города. У нас бывает, что наоборот, к концу года количество студийцев даже подрастает.

– Ну а таких, кто решает выбрать профессию актера, много?

– Тех, кто в дальнейшем идет по пути актерства, не так много. Перед нами, в общем-то, такая задача и не стоит. Но для большинства ребят, посещавших студии ТЮЗа, так или иначе во время учебы и во взрослой жизни все, что связано с театром, со сценой остается любимым хобби. И это необязательно непосредственное участие в постановках. Человек может получать профессию нефтяника, а в свободное время – помогать в озвучке спектаклей, концертов, мероприятий. Или, например, подрабатывать осветителем – это они тоже умеют. Занимаясь в ТЮЗе, наши дети попутно получают много полезных навыков, которые могут им пригодиться в жизни.

– Две сотни девчонок и мальчишек, ваших студийцев – цифра немалая. Чем их пленяет ТЮЗ? Что они сами об этом говорят?

– Для родителей, которые приводят детей в творческие объединения, важно, конечно, развитие их детей. У студийцев же мотивы разные. Малыши хотят «выступать», как они это называют. Им очень нравится быть на сцене, они не знают, что такое волнение, страх перед зрительным залом. Для подростков это прежде всего общение, в «ТеМу», например, они приходят во многом ради этого.

– Театр для маленьких зрителей должен обладать яркой «картинкой», ведь малыши не способны к абстрагированию и воспринимают мир наглядно. Как удается решать задачу воплощения сказочного мира на сцене?

– В нашем костюмерно-реквизиторском цехе работают трое сотрудников. Сейчас благодаря интернету оформительские технологии стали доступнее, костюмы, элементы декораций можно заказать из любой точки мира. И все же главным в подготовке декораций по-прежнему остается безграничная фантазия наших оформителей, которые работают вместе с режиссерами и актерами, стараются учесть все их пожелания. Так рождаются наши запоминающиеся декорации. Причем в подготовке реквизита мы стараемся учесть и то, что с этим спектаклем актеры отправятся в детские сады, учебные заведения. Никаких скидок для себя на «выездных» спектаклях мы не делаем, все должно быть по-настоящему.

– Юбилейный сезон вы встречаете в новом статусе, теперь ТЮЗ является муниципальным театром. Что вам дает эта новая правовая форма?

– По существующему законодательству театры в России могут либо принадлежать государству, либо быть частными. Когда перед театром встал вопрос с определением дальнейшего статуса, с таким явлением, как «муниципальный театр» по сути никто не сталкивался. В республике мы первые, кто его получил, да и в масштабах страны такой опыт единичен. Нас в этом начинании очень поддержал министр культуры РС (Я) Юрий Куприянов, мы ему очень за это благодарны.

Статус муниципального театра дает нам возможность участвовать в грантовых программах и конкурсах как профессиональному театру. В том числе войти в федеральный проект «Театры малых городов». Раньше участие во многих конкурсах для ТЮЗа было невозможным, с нами просто не знали, что делать: по уровню мы были выше, чем любительские театры, но как профессиональное объединение не имели соответствующего статуса. Очень надеемся, что все это даст нам еще больше возможностей для творческого роста!

– Спасибо за беседу! Самые лучшие пожелания театру в новом сезоне!

Беседовала Ирина Виноградова.