Алданские умники и умницы дерзают и побеждают!

С 10 января по 27 февраля в Якутске проходил региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по работе с одаренными школьниками в системе российского образования. Это система охватывает 24 предметные олимпиады для обучающихся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

Олимпиада проводится в течение учебного года и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Заключительный этап проводится в субъектах РФ, отобранных на основании заявок.







По результатам муниципального этапа получили приглашение на региональный этап олимпиад и приняли в нем участие 37 учащихся из 13 школ района.

28 января на базе школы № 5 им. Н. О. Кривошапкина в г. Якутске состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе среди 9–11-х классов. В олимпиаде приняли участие 33 победителя и призера муниципального этапа. По итогам олимпиады выявлены три победителя и девять призеров регионального этапа. Виталина Бакулина, ученица 9-го класса школы № 4 п. Нижний Куранах, стала победителем регионального этапа олимпиады по литературе. Под руководством учителя русского языка и литературы Олеси Анатольевны Ребяга Виталина смогла достичь высоких результатов.

5 и 6 февраля на базе городской классической гимназии г. Якутска состоялся региональный этап олимпиады по истории, участие в нем приняли 45 ребят. Павел Семашко, выпускник школы с УИОП г. Алдана, стал победителем олимпиады под руководством учителя истории и обществознания Екатерины Геннадьевны Забелиной.

13 и 14 февраля на базе КФЕН СВФУ проходила олимпиада по английскому языку. Всего участие в ней приняли 50 школьников из Усть-Алданского, Нерюнгринского, Алданского, Мирнинского, Ленского, Нюрбинского, Амгинского, Кобяйского районов, г. Якутска и СУНЦ СВФУ. По итогам олимпиады выявлены три победителя и 13 призеров регионального этапа. Призером олимпиады из Алданского района стала Диана Демина, ученица 9-го класса алданской гимназии (руководитель – Светлана Алексеевна Морозова, учитель английского языка).

15 февраля в дистанционной форме прошел региональный этап олимпиады по эвенкийскому языку. В нем участвовало 11 ребят из школ № 20 с. Хатыстыр и № 37 с. Угоян. Победителями олимпиады стали ученицы школы № 20 с. Хатыстыр – восьмиклассница Алексина Григорьева (руководитель Надежда Семеновна Ушницкая) и десятиклассница Нарыйаана Андросова (руководитель Сардана Романовна Степанова). Призерами олимпиады стали: Акулина Петрова и Алина Авелова, ученицы 8-го класса школы № 37 с. Угоян (руководитель Александра Алексеевна Кузьмина), Айыына Соснина, ученица 8 класса, и Карина Сигаева, ученица 9-го класса школы № 20 с. Хатыстыр (руководитель Надежда Семеновна Ушницкая).

27 февраля на базе школы № 21 г. Якутска прошла олимпиада по педагогике и психологии. Надежда Псарева, ученица 11-го класса гимназии п. Нижний Куранах, стала победителем олимпиады под руководством педагога-психолога нижнекуранахской гимназии Татьяны Борисовны Митрохиной.

Мы поздравляем победителей, призеров олимпиад и педагогов, их подготовивших. Желаем ребятам новых побед.

Е. Зиновьева,

главный специалист МКУ «Департамент образования».