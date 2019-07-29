Айсен Николаев вручил награды золотодобытчикам

Глава Якутии принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 95-летнему юбилею золотодобывающей промышленности республики. Праздник состоялся на территории культурно-этнографического комплекса «Сэвэки» и начался с театрализованного представления в исполнении алданских творческих коллективов.



















Перед глазами зрителей прошла вся история становления золотодобывающей отрасли – от начала добычи драгоценного металла примитивными методами до современных производств с использованием новейших технологий. Основные вехи развития, трудовые подвиги, достижения, освоение новых месторождений – массовые сцены отразили непростую историю развития отрасли.

Многочисленными были и колонны золотодобывающих предприятий, прошедшие парадом перед трибунами. Яркие головные уборы и футболки, корпоративные флаги и шары, улыбки и одобрительные призывы сделали парад особенно ярким.

Гостей и участников торжества приветствовал глава республики Айсен Николаев:

– 95 лет прошло с тех пор, как началась добыча золота, это событие изменило судьбу нашей республики, сделало Якутию крупнейшим индустриальным регионом страны. Золотодобывающая промышленность республики сегодня широко развивается. В прошлом году добыто свыше 28 тонн золота – это абсолютный рекорд в постсоветской истории. Золотодобывающими компаниями Алданского района добыто 12,6 тонны драгоценного металла, это говорит о том, что у Алдана есть больше будущее, ведь вместе с добычей золота развивается и сам город. Я уверен, что через пять лет, когда мы будем отмечать вековой юбилей золотодобывающей промышленности Якутии, Алдан полностью преобразится – к этому времени 181 кв. м аварийного жилищного фонда будет расселен, построено современное, отвечающее всем требованиям жилье. Уверен, что столетие мы встретим с еще более хорошим настроением, чем 95-летний юбилей.

По заслугам и честь

Глава региона вручил награды работникам золотодобывающих компаний за их самоотверженный труд, поблагодарил ветеранов, пожелал счастья, успехов и здоровья.

За заслуги в области золотодобывающей промышленности, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный горняк Республики Саха (Якутия)» присвоено Сергею Пономаренко, мастеру плавильного цеха АО «Золото Селигдара», грамота Главы Республики Саха (Якутия) вручена Олегу Сорокину, механику АО «Золото Селигдара», знаком отличия «Гражданская доблесть» награждены Михаил Брук, генеральный директор АО «Лунное», Виктор Зайнуллин, слесарь по обслуживанию горного оборудования рудника «Куранах» АО «Полюс Алдан», Ирина Кононова, заместитель генерального директора ОАО «Тимптонзолото».

Объявлена благодарность Главы Республики Саха (Якутия) коллективу АО «Полюс Алдан» и управляющему директору Алексею Носкову, главному механику службы главного инженера АО «Полюс Алдан» Вадиму Мухаметшину, начальнику участка выемки горной массы рудника «Куранах» АО «Полюс Алдан» Илье Сивцеву.

Грамотой Правительства Республики Саха (Якутия) отмечены Александр Даньшин, плавильщик ЗИФ АО «Полюс Алдан», Денис Книс, начальник планово-экономического отдела ПАО «Селигдар», объявлена благодарность Правительства Республики Саха (Якутия) Сергею Павленко, водителю автотранспортного цеха АО «Полюс Алдан».

Почетные гости мероприятия – глава МО «Алданский район» Северин Поздняков, генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев, президент группы компаний ПАО «Селигдар» Константин Бейрит поздравили золотодобытчиков с праздником.

Накануне торжества в Алдане прошла VII корпоративная спартакиада компании «Полюс», в которой участвовали 11 команды из Москвы, Красноярска, Иркутска, Магадана, Нижнего Куранаха. В большом спортивном празднике приняли участие более 250 человек, в общекомандном зачете 3-е место завоевала команда «Лензолото», на 2-м – представители «Полюс Алдан», переходящий кубок и награды за 1-е место получила команда «Полюс Красноярск».

Цветы – первооткрывателям









































Имена Михаила Тарабукина и Вольдемара Бертина, которым принадлежит слава открытия месторождений золота на Алдане, давших начало развитию золотодобычи в Якутии, стали легендарными на алданской земле. О них написаны книги, их именами названы улицы городов и поселков, в самом центре Алдана в их честь установлен памятник. Каждый житель Алданского района знает, что именно благодаря первооткрывателям Тарабукину и Бертину мы с гордостью живем в золотом Алдане. Сохранение истории и преемственность поколений – залог непрерывного движения и развития вперед. В эти дни в Алдане чествовали не только тех, кто связал свою жизнь с трудной и нужной профессией, но и отдавали дань уважения тем, кто силой духа и мужеством открыл новые горизонты не только для республики, но и всей страны.

В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику первооткрывателям золотого Алдана Михаилу Тарабукину и Вольдемару Бертину приняли участие глава республики Айсен Николаев, члены правительства, народные депутаты РС (Я), главы муниципальных образований, руководители предприятий, организаций, ветераны золотодобывающей отрасли, общественность Алданского района и гости.

Строительство идет по графику

В конце июня Айсен Николаев провел совещание с участием членов правительства региона и глав муниципальных образований по вопросам реализации национальных проектов на территории республики, на котором подверг критике руководство Алданского района за нерасторопность местной власти в части предоставления заявки в Дирекцию жилищного строительства на участие в программе по переселению из аварийного жилфонда в 2019 году. На совещании лидер Якутии потребовал от главы Алданского района принять безотлагательные меры по исправлению ситуации. Поэтому неудивительно, что во время общения с журналистами на Куранахской ЗИФ АО «Полюс Алдан», куда Айсен Николаев приехал поздравить работников с праздником, прозвучал именно этот вопрос.

– Критика возымела действие, район подтянул свои позиции, – подчеркнул глава республики. – Сейчас закладывается жилье, которое будет реализовываться в 2021 году, это значит, что программа 2019–2020 годов будет выполнена. Надеюсь, что такими же опережающими темпами будет строиться жилье и в последующие годы. Алданский район – лидер по объему аварийного жилищного фонда, который необходимо будет расселить в ближайшее время, в результате изменится внешний вид поселений, а вместе с ним улучшится и качество жизни людей. Необходимо будет серьезно работать и местной власти, и республиканским структурам. Через пять лет Алдан будет другим городом, уже сейчас есть понимание, как будут выглядеть микрорайоны, каким должен быть уровень благоустройства, какие новые социальные объекты появятся. Самое главное наше богатство – это люди, мы должны о них заботиться. Уверен, что алданцы своим трудом добьются того, что город станет намного красивее и благоустроеннее.

Айсен Николаев отметил, что и другие национальные проекты реализуются на территории Алданского района. «В целом национальные проекты на территории республики реализуются удовлетворительно, где-то есть очевидные успехи, где-то имеются недочеты, которые мы сейчас исправляем. На территории Алданского района реализация идет планомерно, больше всего беспокоила программа аварийного жилья, сейчас вижу, что район подтянулся, недостатки исправлены, надеюсь, также будет и по всем другим пунктам национальных проектов».

Глава республики посетил стройплощадки по улице Строителей, 1а, в микрорайоне Солнечном и по улице Дивизионной, 36, где возводятся дома, в которых получат квартиры жители аварийного жилфонда. В ходе оперативного совещания, проведенного на месте, застройщики рассказали о ближайших планах и заверили руководителя региона, что программа переселения из аварийного жилищного фонда будет выполнена в срок.

Елена ИВКИНА.

Фото автора.