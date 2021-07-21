Автобусы есть, водителей нет

Актуальный вопрос о сроках возобновления пассажирских перевозок задают жители Алдана главам города и района.

В рамках своих полномочий администрацией МО «Город Алдан» предпринимаются меры по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания в границах поселения.

Так, 11 июня 2021 года был объявлен электронный аукцион на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом по регулируемому тарифу в пределах границ МО «Город Алдан», однако ни одной заявки для участия в конкурсе подано не было.

Глава города Александр Бугай встретился с представителями бизнес-сообщества, предоставляющими услуги по пассажирским перевозкам в Якутске, провел переговоры с предпринимателями Сергеем Балтагом и Алексеем Михайловым, с руководителями предприятий Василием Шимохиным, Егором Фроловым, проблема одна: нет кадров.

– Автобусы есть: на территории города три автобуса ПАЗ, три автобуса марки «Мерседес», но нет водителей, некого садить на эти маршруты, – прокомментировал Александр Бугай. – Депутаты Алданского городского Совета утвердили размер субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров отдельных категорий граждан в размере 5 млн руб. Кроме того, Управление соцзащиты готово предоставить 3 млн руб. перевозчику в виде компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот гражданам.

28 июня повторно будет объявлен электронный аукцион на оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок на территории Алдана.

Наш корр.